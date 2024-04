Meteo Milano prossimi giorni Sabato 06 – Lunedì 08 Aprile

Sabato, 6 Aprile 2024

Per quanto riguarda il tempo a Milano per la giornata di sabato, ci aspettiamo una giornata generalmente soleggiata con cielo poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni durante l’arco della giornata. La temperatura si manterrà piacevole, con valori che oscilleranno tra i 9.9°C e i 20.5°C. L’umidità sarà più elevata nelle prime ore del giorno, attorno al 100%, ma diminuirà gradualmente nel corso della giornata. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra i 5 e gli 8 km/h provenendo prevalentemente da ovest e sud-ovest.

Domenica, 7 Aprile 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da cielo sereno e poco nuvoloso per gran parte della giornata. Non si prevedono precipitazioni significative. Le temperature saranno in aumento, con valori minimi attorno ai 7.8°C e massimi che raggiungeranno i 22°C. L’umidità si manterrà a livelli accettabili, oscillando tra il 58% e il 96%. Il vento sarà leggero, con una velocità che varierà tra i 1 e i 7 km/h provenendo prevalentemente da ovest e sud-ovest.

Lunedì, 8 Aprile 2024

Per lunedì le previsioni indicano un cielo parzialmente nuvoloso con un leggero aumento delle nubi nel corso della giornata. Non ci saranno precipitazioni significative. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori minimi intorno ai 8.9°C e massimi che raggiungeranno i 23.2°C. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 53% e il 99%. Il vento sarà debole, con una velocità media compresa tra 1 e 9 km/h proveniente da diverse direzioni, principalmente da est e sud-est.

In sintesi, il fine settimana a Milano si prospetta all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Si consiglia di godere di queste condizioni climatiche favorevoli per svolgere attività all’aperto e trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta.