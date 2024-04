Meteo Modena prossimi giorni Sabato 06 – Lunedì 08 Aprile

Sabato, 6 Aprile 2024:

Il tempo a Modena per Sabato sarà caratterizzato da cieli poco nuvolosi nella prima parte della giornata, con una tendenza a schiarite nel pomeriggio e un cielo completamente sereno in serata. Non sono previste precipitazioni. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con un massimo di 21.6°C nel primo pomeriggio e un minimo di 8.6°C all’alba. L’umidità si attesterà intorno al 50-60% durante il giorno, mentre i venti soffieranno con una velocità compresa tra 1 e 8 km/h provenienti prevalentemente da ovest-nordovest.

Domenica, 7 Aprile 2024:

Anche per Domenica il cielo si presenterà sereno per l’intera giornata, senza precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 9°C all’alba e un massimo di 24°C nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 40-50%, mentre i venti soffieranno con una velocità compresa tra 2 e 7 km/h provenienti da direzione ovest-sudovest.

Lunedì, 8 Aprile 2024:

Lunedì il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso con la presenza di nubi sparse nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni significative. Le temperature si manterranno gradevoli, con un massimo di 24.5°C nel primo pomeriggio e un minimo di 11.1°C in prima mattinata. L’umidità si attesterà intorno al 50-60%, mentre i venti soffieranno con una velocità compresa tra 1 e 11 km/h provenienti principalmente da est-nord-est.