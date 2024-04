Meteo Padova prossimi giorni Sabato 06 – Lunedì 08 Aprile

Sabato, 6 Aprile 2024

Per Sabato, le previsioni meteo per Padova indicano un inizio di giornata con cieli poco nuvolosi e temperature che si attestano intorno ai 10-12°C. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà per lo più sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i 18-20°C. Nel primo pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cieli poco nuvolosi e temperature che si manterranno intorno ai 20-22°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si libererà completamente dalle nuvole, e le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i 12-14°C.

Per quanto riguarda il vento, si prevede una velocità media tra i 4 e i 12 km/h proveniente prevalentemente da ovest-sudovest. L’umidità sarà tra il 90% e il 54% durante la giornata.

Domenica, 7 Aprile 2024

Domenica sarà caratterizzata da una giornata interamente serena con temperature in aumento. La mattinata inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 10-12°C. Durante la mattinata e il primo pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno fino a 20-22°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cieli sereni e temperature intorno ai 18-20°C.

Il vento soffierà a velocità variabile tra 0 e 6 km/h proveniente principalmente da nordovest e nord. L’umidità si manterrà tra il 95% e il 58% durante la giornata.

Lunedì, 8 Aprile 2024

Per Lunedì, le previsioni indicano un inizio di giornata con cieli poco nuvolosi e temperature intorno ai 12-14°C. Durante la mattinata e il primo pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i 20-22°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, si prevede un aumento della copertura nuvolosa con temperature che diminuiranno fino a 12-14°C.

Il vento soffierà a velocità tra 0 e 10 km/h prevalentemente da est-sudest. L’umidità si manterrà tra il 99% e il 60% durante la giornata.