Meteo Parma prossimi giorni Sabato 06 – Lunedì 08 Aprile

Sabato, 6 Aprile 2024

Il sabato a Parma si prevede un inizio di giornata con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 10°C. Nel corso della mattinata, le nuvole diventeranno via via più fitte, portando ad un cielo coperto intorno alle ore 11. Le temperature saliranno fino a raggiungere quasi i 20°C intorno alle 14:00, per poi stabilizzarsi. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e avremo un bel tempo sereno con temperature intorno ai 18-19°C. La serata e la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature in diminuzione fino a raggiungere i 9-10°C.

La velocità del vento sarà compresa tra i 2 e i 9 km/h, proveniente prevalentemente da direzione sud-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 62-85% per gran parte della giornata.

Domenica, 7 Aprile 2024

Domenica il cielo si presenterà sereno per buona parte della giornata. Le temperature al mattino si aggireranno intorno agli 8-9°C, per poi salire gradualmente fino a toccare i 21-22°C intorno alle ore 14:00. Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente sereno, con temperature gradevoli. Verso sera e durante la notte, si avrà un cielo poco nuvoloso e temperature in diminuzione fino a raggiungere i 12°C.

La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con valori tra i 0 e i 6 km/h, proveniente principalmente da direzione sud-ovest. L’umidità sarà tra il 55% e il 93% nel corso della giornata.

Lunedì, 8 Aprile 2024

Lunedì, il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso con temperature intorno ai 12°C. Durante la mattinata, le nuvole aumenteranno di densità portando ad un cielo coperto intorno alle ore 9. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 23°C intorno alle ore 14:00, per poi rimanere stabili. Nel pomeriggio, avremo un cielo coperto con temperatura intorno ai 22°C. Verso sera e durante la notte, si avrà un cielo con nubi sparse e temperature in diminuzione fino a raggiungere i 12-13°C.

La velocità del vento sarà contenuta, con valori tra i 0 e i 6 km/h, proveniente principalmente da direzione sud-est. L’umidità si manterrà intorno al 64-93% per gran parte della giornata.

Con queste previsioni meteo, è consigliabile programmare le attività all’aperto in base al cambiamento delle condizioni atmosferiche per godere al meglio dei giorni a venire a Parma.