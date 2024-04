Meteo Perugia prossimi giorni Sabato 06 – Lunedì 08 Aprile

Sabato, 6 Aprile 2024

Oggi a Perugia il tempo si presenterà generalmente poco nuvoloso per gran parte della giornata. Tuttavia, nel pomeriggio e verso sera, ci aspettiamo un cielo sereno. Le temperature saranno abbastanza miti, con valori che oscilleranno tra i 10.5°C e i 20°C. L’umidità si manterrà intorno al 50-70%, mentre i venti soffieranno prevalentemente da sud-ovest con una velocità media di 5-10 km/h.

Domenica, 7 Aprile 2024

Anche domenica il cielo a Perugia si presenterà sereno per la maggior parte della giornata, con temperature in lieve aumento rispetto a sabato, comprese tra i 10.6°C e i 22.3°C. L’umidità si manterrà intorno al 50-75%, mentre i venti tenderanno a provenire da diverse direzioni, con una predominanza da sud-ovest con velocità comprese tra 3 e 5 km/h.

Lunedì, 8 Aprile 2024

Lunedì vedremo un cambiamento nelle condizioni meteo a Perugia, con un aumento delle nuvole nel corso della giornata. La mattina si presenterà poco nuvoloso, ma nel pomeriggio e sera ci aspettiamo nubi sparse seguite da un cielo coperto. Le temperature oscilleranno tra i 11.6°C e i 23.8°C, mentre l’umidità sarà compresa tra il 40% e l’84%. I venti soffieranno prevalentemente da sud-ovest con una velocità media di 5-8 km/h.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia piacevole per gli amanti del bel tempo a Perugia, con un calo delle temperature previsto inizio della nuova settimana accompagnato da un aumento della copertura nuvolosa. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.