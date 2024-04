Meteo Potenza prossimi giorni Sabato 06 – Lunedì 08 Aprile

Sabato, 6 Aprile 2024

Per Sabato, le previsioni meteo per Potenza indicano un inizio di giornata con cielo poco nuvoloso, con temperature intorno ai 9 gradi e umidità a circa 81%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno, con un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere i 18.1 gradi intorno alle 9:00. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 1 e 4 km/h proveniente dai quadranti S-SW e W-NW. Nel pomeriggio, il tempo rimarrà sereno, con temperature massime di 21.3 gradi e vento proveniente dai quadranti NW. Durante la sera, il cielo si manterrà sereno, con temperature in diminuzione fino a raggiungere i 10.2 gradi intorno alle 23:00, e un leggero aumento dell’umidità fino al 97%.

Domenica, 7 Aprile 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da un cielo sereno, con temperature iniziali intorno ai 10 gradi e un’umidità del 96%. Nel corso della mattinata, si registrerà un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 21.4 gradi intorno a mezzogiorno, con il vento che soffierà dai quadranti SW e N-NW con una velocità media variabile tra 2 e 13 km/h. Nel pomeriggio, il tempo rimarrà sereno, con temperature massime di 21.5 gradi e un vento proveniente dai quadranti N-NW. Durante la sera, il cielo si manterrà sereno con temperature in diminuzione fino a raggiungere i 11.7 gradi intorno alle 23:00 e una diminuzione dell’umidità al 56%.

Lunedì, 8 Aprile 2024

Per Lunedì, le previsioni indicano un cielo sereno, con temperature iniziali intorno ai 11.9 gradi e un’umidità del 53%. Durante la mattinata, si registrerà un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 20.5 gradi intorno alle 9:00, con il vento che soffierà dai quadranti E-SE e E. Nel corso del pomeriggio, il tempo rimarrà sereno, con temperature massime di 23.7 gradi e un vento proveniente dai quadranti NE e N-NE. Durante la sera, il cielo si manterrà sereno con temperature in diminuzione fino a raggiungere i 11 gradi intorno alle 23:00 e un aumento dell’umidità al 85%.