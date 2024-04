Meteo Taranto prossimi giorni Sabato 06 – Lunedì 08 Aprile

Sabato, 6 Aprile 2024

Il tempo a Taranto per Sabato sarà caratterizzato da sereno nelle prime ore del giorno, con una leggera copertura nuvolosa che si diraderà progressivamente nel corso della mattinata. Nel pomeriggio e la sera ci saranno condizioni di sereno. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che si aggireranno intorno ai 24-25 gradi. L’umidità sarà moderata, attorno al 40-45%. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità media di 6-7 km/h.

Domenica, 7 Aprile 2024

Domenica a Taranto prevarrà un cielo sereno per l’intera giornata, con una leggera brezza proveniente da nord-ovest. Le temperature inizieranno intorno ai 12 gradi nelle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a toccare i 26 gradi nel primo pomeriggio, per poi attenuarsi leggermente nelle ore serali. L’umidità si manterrà intorno al 30-35%. Il vento soffierà moderato, con una velocità media di 15-20 km/h.

Lunedì, 8 Aprile 2024

Lunedì, il cielo sopra Taranto sarà prevalentemente sereno per tutta la giornata. Le temperature si manterranno stabili, con valori che oscilleranno tra i 15 e i 23 gradi. L’umidità sarà moderata, mantenendosi intorno al 50-55%. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità media di 7-10 km/h.