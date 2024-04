Meteo Trento prossimi giorni Sabato 06 – Lunedì 08 Aprile

Sabato, 6 Aprile 2024

Per la giornata di Sabato, le precipitazioni non sono previste a Trento. Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature comprese tra i 9.4°C e i 10.2°C. Il vento soffierà a una velocità di 2 km/h provenendo dalle direzioni Nord e Nordest. Nel corso della mattinata, le nubi sparse si diraderanno, portando ad un cielo in gran parte sereno con temperature in aumento, fino a raggiungere i 21.5°C alle 13:00. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una temperatura massima di 21.9°C e un vento moderato proveniente dal sud-ovest. La serenità continuerà nel corso del pomeriggio e della sera, con temperature in lieve calo e venti deboli provenienti da diverse direzioni.

Domenica, 7 Aprile 2024

Per la giornata di Domenica, il cielo a Trento si presenterà sereno, senza precipitazioni. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori compresi tra i 9.8°C e i 25.9°C. Il vento soffierà principalmente da Nord-Nordest nel corso della notte e della mattinata, per poi virare verso est e sud-est nel corso della giornata. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con la comparsa di nubi sparse solo nel tardo mattino e nel primo pomeriggio. La giornata si concluderà con una leggera brezza proveniente da direzioni variabili, mantenendo il cielo sereno e le temperature piacevoli.

Lunedì, 8 Aprile 2024

La giornata di Lunedì a Trento si presenterà prevalentemente coperta da nubi sparse e coperto nel corso del pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 15.3°C e i 25.0°C. Il vento soffierà principalmente da est e sud-est nelle prime ore del mattino, per poi ruotare verso sud-ovest nel corso della giornata. La giornata inizierà con un cielo poco nuvoloso, ma nel corso della mattinata le nubi si addenseranno portando a un cielo coperto con la comparsa di precipitazioni nel pomeriggio. Il vento sarà moderato con raffiche provenienti da sud-ovest. La giornata si concluderà con cielo coperto e temperature in leggero calo, accompagnate da venti moderati provenienti da diverse direzioni.