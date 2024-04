Meteo Trieste prossimi giorni Sabato 06 – Lunedì 08 Aprile

Sabato, 6 Aprile 2024:

Il tempo a Trieste sabato sarà caratterizzato da cieli prevalentemente sereni per gran parte della giornata. Tuttavia, dalle prime ore del mattino fino alle prime ore del pomeriggio, si potranno osservare nubi sparse e un leggero aumento dell’umidità. Le temperature oscilleranno tra i 10.3°C e i 16.5°C, con un’umidità che si manterrà intorno all’88%. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 4 km/h e 10 km/h, proveniente dalle direzioni est-sudest e sud-ovest. Nel complesso, una giornata piacevole e mite in arrivo per la città.

Domenica, 7 Aprile 2024:

Anche domenica a Trieste il tempo si presenterà stabile e sereno per la maggior parte della giornata. Le temperature saranno leggermente più elevate rispetto a sabato, con valori compresi tra i 9.2°C e i 18.8°C. L’umidità si manterrà intorno all’85-86% durante la mattina e si abbasserà fino al 82% nel corso della giornata. Il vento sarà debole, con una velocità media tra 0 km/h e 9 km/h, proveniente principalmente da direzioni est-nordest e sud-ovest. In generale, una giornata calda e soleggiata con un lieve aumento delle temperature.

Lunedì, 8 Aprile 2024:

Lunedì, il tempo a Trieste subirà una lieve variazione rispetto ai giorni precedenti. Durante le prime ore della giornata, si potranno osservare nubi sparse e un aumento dell’umidità, che raggiungerà il 100% nel tardo pomeriggio. Le temperature saranno comprese tra i 11.1°C e i 17.8°C, con un vento che soffierà con una velocità media tra 1 km/h e 9 km/h, proveniente principalmente da direzioni nord-nordest e sud-sudovest. Nel complesso, una giornata variabile con un aumento dell’umidità e un cielo parzialmente nuvoloso.

In conclusione, le previsioni meteo per Trieste nei prossimi giorni indicano una tendenza al bel tempo, con temperature in lieve aumento e una presenza variabile di nuvole. Sia sabato che domenica si prevedono giornate soleggiate e calde, mentre lunedì potrebbe presentare un cielo più nuvoloso e un aumento dell’umidità. Sia i venti che le temperature si manterranno su valori medi, garantendo un clima gradevole e piacevole per svolgere attività all’aperto.