Meteo BARI prossimi giorni Domenica 07 – Martedì 09 Aprile

Meteo Bari prossimi giorni: 7 Aprile – 9 Aprile

Iniziamo con la previsione del tempo per Domenica 7 Aprile 2024. La giornata si prospetta soleggiata e senza precipitazioni. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i 14.2 °C e i 21 °C. L’umidità sarà moderata, variando tra il 56% e il 71%. Il vento soffierà in prevalenza da ovest-nord-ovest con una velocità media compresa tra 10 e 14 km/h.

Passando alla giornata di Lunedì 8 Aprile 2024, il cielo rimarrà sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno stabili, con valori tra i 12.6 °C e i 20.4 °C. L’umidità sarà moderata, variando tra il 51% e il 72%. Il vento sarà prevalentemente debole, con una direzione variabile tra sud-sud-ovest e est-sud-est, con una velocità tra 1 e 15 km/h.

Per Martedì 9 Aprile 2024, si prevedono nubi sparse e qualche schiarita. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori compresi tra i 14.9 °C e i 22.8 °C. L’umidità sarà moderata, variando tra il 48% e il 73%. Il vento sarà prevalentemente debole, con una direzione variabile tra nord-ovest e est-sud-est, con una velocità compresa tra 0 e 15 km/h.

In conclusione, per i prossimi giorni a Bari ci aspettiamo un clima mite e piacevole, con prevalenza di sereno e solo occasionali nubi sparse. Le temperature si manterranno nella norma per il periodo, e il vento sarà debole. Non sono previste precipitazioni di rilievo. Sia chi vive in città che i turisti potranno godere di giornate ideali per passeggiate e attività all’aperto.