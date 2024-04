Meteo Brescia prossimi giorni Domenica 07 – Martedì 09 Aprile

Domenica, 7 Aprile 2024:

Le previsioni meteo per domenica indicano condizioni generalmente buone. Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a 22-23°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, è previsto un leggero aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative. Il vento soffierà da ovest-sudovest con una velocità media di 4-9 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 57-62%.

Lunedì, 8 Aprile 2024:

Per lunedì, le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare leggermente. La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 13-14°C. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio, il cielo resterà prevalentemente coperto con un aumento dell’umidità. Nel tardo pomeriggio e sera, è prevista una leggera schiarita con temperature che si manterranno intorno ai 16-17°C. Il vento sarà variabile con una prevalenza da sud a sud-est e una velocità media compresa tra 2 e 7 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 79% nelle ore serali.

Martedì, 9 Aprile 2024:

Martedì sarà caratterizzato da un peggioramento delle condizioni meteo. Durante la mattina, il cielo sarà coperto con un aumento dell’umidità e temperature intorno ai 13-14°C. Nel corso della giornata sono previste precipitazioni, inizialmente deboli ma in intensificazione nel pomeriggio, con temperature che si manterranno intorno ai 18-20°C. Il vento soffierà da est-sud-est con una velocità media compresa tra 6 e 12 km/h, mentre l’umidità raggiungerà valori intorno al 96-97% durante le precipitazioni.