Meteo Cagliari prossimi giorni Domenica 07 – Martedì 09 Aprile

Domenica, 07 Aprile 2024

Le previsioni per domenica indicano un cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto gradevoli, con un picco massimo atteso intorno ai 22 gradi nel pomeriggio. L’umidità diminuirà gradualmente durante la giornata, partendo dal 77% a mezzanotte per poi scendere al 30% intorno alle 15:00. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 7 e i 18 km/h provenendo prevalentemente da direzione S-SE.

Lunedì, 08 Aprile 2024

Lunedì le condizioni meteorologiche subiranno un cambiamento. Il cielo sarà nuvoloso o coperto per la maggior parte della giornata, con un netto aumento dell’umidità. Le temperature si manterranno comunque miti, oscillando tra i 11 e i 22 gradi. Il vento soffierà con intensità compresa tra 7 e 21 km/h, prevalentemente proveniente da direzione S-SE, contribuendo a diffondere la copertura nuvolosa su tutta la città.

Martedì, 09 Aprile 2024

Martedì si prevede una giornata caratterizzata da cielo nuvoloso e nubi sparse. Le temperature saranno piuttosto stabili, oscillando tra i 15 e i 23 gradi. L’umidità si manterrà costante intorno al 70%, favorendo la formazione di nubi. Il vento soffierà con intensità compresa tra 7 e 25 km/h, provenendo principalmente da direzione SE e successivamente virando verso W-NW nel corso della giornata.