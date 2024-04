Meteo Campobasso prossimi giorni Domenica 07 – Martedì 09 Aprile

Domenica 7 Aprile 2024

Le previsioni meteo per Domenica indicano un inizio di giornata con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 10°C. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno con un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere i 21°C intorno alle 11:00. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con una lieve diminuzione delle temperature fino a 20°C verso le 15:00. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo si manterrà sereno con temperature intorno ai 17-13°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord-nordest con velocità variabili tra 1 e 10 km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 53-88%.

Lunedì 8 Aprile 2024

Per Lunedì, le condizioni meteo saranno caratterizzate da cielo sereno durante le prime ore del giorno, con temperature che inizieranno intorno ai 10°C. Durante la mattinata, il cielo rimarrà sereno con un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere 23°C intorno alle 12:00. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature intorno ai 21-19°C. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature intorno ai 17-12°C. Il vento soffierà principalmente da sud-sudest con velocità variabili tra 1 e 13 km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 36-90%.

Martedì 9 Aprile 2024

Nel corso di Martedì, le condizioni meteo prevedono un inizio di giornata con cielo parzialmente nuvoloso e temperature intorno ai 11°C. Durante la mattinata, il cielo si coprirà progressivamente, portando a temperature di circa 22°C intorno alle 11:00. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà coperto con temperature intorno ai 21-20°C. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo si manterrà coperto con temperature intorno ai 16-9°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud-sudovest con velocità variabili tra 5 e 14 km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 33-90%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Campobasso indicano un inizio della settimana caratterizzato da condizioni stabili, con cielo sereno e temperature gradevoli. Tuttavia, a partire da Martedì, è previsto un aumento della nuvolosità e una lieve diminuzione delle temperature. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.