Meteo Catania prossimi giorni Domenica 07 – Martedì 09 Aprile

Domenica, 07 Aprile 2024

Il tempo a Catania domenica sarà caratterizzato da cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piacevoli, con un leggero aumento durante le ore diurne. L’umidità sarà moderata, e i venti leggeri tenderanno a provenire da direzioni variabili. Non sono previste precipitazioni per tutta la giornata.

Lunedì, 08 Aprile 2024

Anche lunedì il cielo a Catania sarà sereno per l’intera giornata. Le temperature inizieranno ad aumentare leggermente rispetto alla giornata precedente, mantenendosi comunque su valori piacevoli. L’umidità rimarrà costante, e i venti leggeri continueranno a soffiare da direzioni variabili. Nessuna pioggia è prevista per l’intera giornata.

Martedì, 09 Aprile 2024

Martedì, il tempo a Catania sarà generalmente soleggiato, con qualche nuvola che potrebbe comparire nel corso della giornata. Le temperature rimarranno gradevoli, con una leggera diminuzione rispetto ai giorni precedenti. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, e i venti leggeri soffieranno principalmente da direzioni variabili, con una tendenza a provenire da est. Nel tardo pomeriggio e sera, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di nubi sparse e cielo coperto. Non sono previste precipitazioni significative fino a tarda serata.