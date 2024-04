Meteo Firenze prossimi giorni Domenica 07 – Martedì 09 Aprile

Domenica, 07 Aprile 2024

La giornata di domenica si preannuncia all’insegna del sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 23 gradi nel pomeriggio e un’umidità intorno al 45%. Il vento soffierà leggero da ovest-nordovest con una velocità media di 3-5 km/h.

Lunedì, 08 Aprile 2024

Lunedì sarà caratterizzato da un cielo coperto, con temperature che oscilleranno intorno ai 24 gradi nel primo pomeriggio e un’umidità che si attesterà intorno al 50%. Il vento sarà debole proveniente dalla direzione nord-nordovest con una velocità media di 2-6 km/h.

Martedì, 09 Aprile 2024

Martedì si prevede un aumento delle nubi sparse nel corso della giornata, con temperature che raggiungeranno i 24 gradi nel primo pomeriggio e un’umidità che si manterrà intorno al 40%. Il vento soffierà moderato da sud-sudovest con una velocità media di 5-10 km/h.

L’analisi dettagliata delle previsioni meteo per Firenze nei prossimi giorni permette di delineare un quadro preciso delle condizioni atmosferiche attese. È importante tenere conto di tali informazioni per pianificare al meglio le attività all’aperto e per adottare le opportune precauzioni in caso di variazioni improvvisi delle condizioni meteorologiche.