Meteo Messina prossimi giorni Domenica 07 – Martedì 09 Aprile

Domenica, 7 Aprile 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un cielo sereno per la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti con valori che varieranno tra i 17.1°C e i 25.8°C. L’umidità si manterrà intorno al 33-41%. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media di 8-18 km/h.

Lunedì, 8 Aprile 2024

Anche lunedì sarà una giornata all’insegna del sereno, con temperature comprese tra 16.9°C e 24°C e un’umidità che si manterrà intorno al 45-63%. Il vento sarà prevalentemente debole, con una direzione variabile da est a sud-est, con velocità comprese tra 2-12 km/h.

Martedì, 9 Aprile 2024

Martedì il cielo sarà prevalentemente sereno con la presenza di nubi sparse in alcune ore del pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 16.4°C e i 21.7°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 42-62%. Il vento soffierà principalmente da est a sud-est con una velocità media di 2-10 km/h.

In conclusione, i prossimi giorni a Messina si prevedono caratterizzati da condizioni meteo stabili e temperature gradevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. È sempre consigliabile consultare aggiornamenti meteo prima di pianificare attività all’aperto per garantire una piacevole esperienza.