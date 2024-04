Meteo Napoli prossimi giorni Domenica 07 – Martedì 09 Aprile

Meteo Napoli prossimi giorni 7 Aprile – 9 Aprile: previsioni dettagliate

Le previsioni meteo per la città di Napoli per Domenica 7 Aprile 2024 indicano una giornata interamente serena con temperature in leggero aumento durante la mattinata e il primo pomeriggio. L’umidità si manterrà alta durante la notte e le prime ore del mattino, per poi diminuire gradualmente fino al tardo pomeriggio. I venti, provenienti da direzioni variabili, saranno leggeri con velocità comprese tra 1 e 9 km/h.

Passando alla giornata di Lunedì 8 Aprile 2024, il tempo si manterrà stabile con cielo sereno fino a metà giornata. Le temperature registreranno un lieve aumento rispetto alla giornata precedente, mentre l’umidità sarà in diminuzione durante la mattina, per poi aumentare leggermente nel tardo pomeriggio. I venti saranno deboli con una prevalente direzione da ovest a sud-ovest con velocità comprese tra 0 e 6 km/h.

Per Martedì 9 Aprile 2024, le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteo con cielo coperto e nubi sparse. Le temperature si manterranno stabili rispetto al giorno precedente, mentre l’umidità aumenterà gradualmente durante la mattinata per poi mantenersi costante nel pomeriggio. I venti saranno deboli, con una prevalente direzione da sud a sud-ovest con velocità comprese tra 1 e 10 km/h.

In sintesi, i prossimi giorni a Napoli saranno caratterizzati da un’iniziale stabilità con cielo sereno, seguita da un graduale peggioramento delle condizioni con cielo coperto e nubi sparse. Le temperature si manterranno nella norma per il periodo, mentre l’umidità registrerà variazioni durante le diverse fasi della giornata. I venti saranno generalmente deboli con direzioni variabili, confermando una tendenza alla stabilità atmosferica.