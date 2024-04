Meteo Padova prossimi giorni Domenica 07 – Martedì 09 Aprile

Domenica, 7 Aprile 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da una situazione meteorologica stabile e piuttosto gradevole. Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo sarà sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i 23.2°C alle ore 14:00. Nel tardo pomeriggio e la sera il cielo rimarrà sereno, ma le temperature inizieranno a diminuire, scendendo a 13.5°C alle 23:00. L’umidità si manterrà intorno al 57%, mentre il vento sarà leggero e proveniente da ovest, con velocità variabili tra 4 e 6 km/h.

Lunedì, 8 Aprile 2024

La giornata di lunedì vedrà un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche. Il cielo sarà nuvoloso, con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 100% durante la notte. Le temperature oscilleranno tra i 12.5°C e i 23.8°C, con un lieve calo nel corso della giornata. Il vento sarà debole durante la prima metà della giornata, mentre nel pomeriggio e sera aumenterà leggermente, con una direzione prevalente da est.

Martedì, 9 Aprile 2024

La giornata di martedì sarà caratterizzata da un cielo in prevalenza coperto, con un’umidità che si manterrà intorno al 100% per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 13.4°C e i 21.2°C, con un leggero aumento nel corso della giornata. Il vento soffierà da nord-est con una velocità variabile tra i 6 e i 13 km/h. La giornata sarà generalmente asciutta, con solo la possibilità di nubi sparse durante le prime ore del mattino.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio di settimana con tempo stabile, caratterizzato da cielo sereno e temperature gradevoli, seguito da un aumento della nuvolosità e dell’umidità. È consigliabile monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, in particolare per chiunque abbia pianificato attività all’aperto.