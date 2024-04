Meteo Palermo prossimi giorni Domenica 07 – Martedì 09 Aprile

Domenica, 7 Aprile 2024

Le previsioni meteo per domenica indicano un cielo sereno per gran parte della giornata a Palermo. Non sono previste precipitazioni e le temperature oscilleranno tra i 12.3°C e i 23.3°C. L’umidità si manterrà intorno al 44-78%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 e 14 km/h, principalmente da direzione Nord-Ovest.

Lunedì, 8 Aprile 2024

Lunedì sarà caratterizzato da un cielo sereno durante le prime ore del giorno, con temperature comprese tra 12.1°C e 25.9°C. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente, con la comparsa di nubi sparse e una lieve diminuzione delle temperature. L’umidità si manterrà tra il 30% e il 72%, e il vento soffierà prevalentemente da direzione Sud-Sud-Est, con velocità comprese tra 3 e 8 km/h.

Martedì, 9 Aprile 2024

Le previsioni per martedì indicano un cielo nuvoloso con qualche schiarita. Le temperature oscilleranno tra i 13.8°C e i 25.7°C, mentre l’umidità sarà compresa tra il 35% e il 90%. Il vento soffierà da direzione Sud-Sud-Est con velocità comprese tra 7 e 22 km/h. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da un aumento della copertura nuvolosa e un’ulteriore diminuzione delle temperature.

In conclusione, la situazione meteorologica a Palermo appare stabile nei prossimi giorni, con il predominio di cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, è importante prestare attenzione alle variazioni del cielo nel corso della giornata, soprattutto lunedì e martedì, quando sono previste alcune variazioni della nuvolosità. Sia lunedì che martedì, le temperature tenderanno a diminuire leggermente rispetto alla giornata precedente. Consigliamo di prestare attenzione alle previsioni più dettagliate per pianificare al meglio le attività all’aperto.