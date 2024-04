Meteo Roma prossimi giorni Domenica 07 – Martedì 09 Aprile

Domenica 7 Aprile 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un cielo sereno per la maggior parte del tempo. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i 11.6°C e i 23.5°C. L’umidità diminuirà gradualmente durante la giornata, partendo dal 87% durante la notte e scendendo al 52% nel pomeriggio. Il vento soffierà con leggerezza, con velocità che varieranno dai 0 ai 12 km/h provenienti principalmente da direzioni occidentali e settentrionali.

Lunedì 8 Aprile 2024

Per quanto riguarda lunedì, ci attendiamo una giornata con cielo inizialmente poco nuvoloso, per poi coprirsi nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 11.1°C e i 24.2°C, con un lieve aumento dell’umidità che raggiungerà il 80% nel tardo pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente proveniente da direzioni sud-ovest, con intensità compresa tra 1 e 11 km/h.

Martedì 9 Aprile 2024

Martedì si prevede un cielo prevalentemente coperto per l’intera giornata, con temperature che varieranno tra i 13.1°C e i 23.4°C. L’umidità sarà costantemente presente, con valori che si manterranno intorno al 70-80%. Il vento sarà moderato proveniente da direzioni sud-ovest, con una velocità compresa tra 0 e 14 km/h.

L’analisi dettagliata delle previsioni meteo per i prossimi giorni mostra un trend di aumento delle temperature e dell’umidità, in particolare nella giornata di lunedì. Inoltre, è possibile notare un’alternanza di cielo sereno e nuvolosità, con una leggera presenza di vento proveniente da diverse direzioni. Si consiglia di tenere queste informazioni in considerazione per pianificare al meglio le attività all’aperto durante il prossimo fine settimana.