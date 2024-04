Meteo Taranto prossimi giorni Domenica 07 – Martedì 09 Aprile

Domenica, 7 Aprile 2024:

Le previsioni meteo per domenica indicano un inizio di giornata con cielo sereno e temperature gradevoli, attorno ai 12-13°C. L’umidità si attesterà intorno al 70-80%. Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno, con temperature in costante aumento fino a raggiungere i 25-27°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 17-18°C. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media variabile tra i 4 e i 19 km/h.

Lunedì, 8 Aprile 2024:

Lunedì le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 15 e i 23°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 50-70%. Il vento sarà debole, con una direzione prevalente da sud-sudovest. Nel complesso, si prevede una giornata di cielo sereno e temperature gradevoli.

Martedì, 9 Aprile 2024:

Martedì la giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 14°C, con un’umidità del 70-80%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno, con un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 24-25°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo sarà poco nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 15-20°C. Il vento soffierà prevalentemente da est-nordest con una velocità media variabile tra i 5 e i 13 km/h.

Con queste previsioni meteo dettagliate, è possibile pianificare al meglio le attività per i prossimi giorni a Taranto. Sia lunedì che martedì si prevedono condizioni favorevoli per godere di belle giornate all’aperto, grazie al cielo sereno e alle temperature gradevoli.