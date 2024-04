Meteo Trieste Prossimi Giorni Domenica 07 – Martedì 09 Aprile

Domenica, 07 Aprile 2024

Le previsioni meteo per Domenica a Trieste indicano un cielo generalmente sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno abbastanza costanti, con valori compresi tra i 9.2°C e i 18.5°C. L’umidità diminuirà gradualmente durante la giornata, partendo dal 95% e scendendo fino al 81%. I venti soffieranno leggeri, con una velocità media compresa tra 0 e 9 km/h, principalmente provenienti da direzioni orientali e meridionali. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Lunedì, 08 Aprile 2024

Lunedì a Trieste sarà caratterizzato da un cielo nuvoloso con possibili schiarite. Le temperature oscilleranno tra i 10.7°C e i 16.7°C, mentre l’umidità rimarrà alta, variando tra il 92% e il 99%. I venti saranno deboli, con una velocità media tra 1 e 8 km/h, prevalentemente provenienti da direzioni sud-occidentali e sud-orientali. Nel corso della giornata sono attese nubi sparse e copertura nuvolosa con umidità costante e temperature in lieve diminuzione.

Martedì, 09 Aprile 2024

Martedì a Trieste il cielo si presenterà prevalentemente coperto con possibili schiarite nel pomeriggio. Le temperature varieranno tra i 11.1°C e i 20.4°C, mentre l’umidità sarà inizialmente alta, intorno al 99%, per poi diminuire gradualmente fino al 90%. I venti soffieranno moderati, con una velocità media tra 2 e 10 km/h, provenienti principalmente da direzioni settentrionali e occidentali. Possibili nubi sparse e copertura nuvolosa con lieve diminuzione dell’umidità e temperature in aumento nel pomeriggio.