Meteo Venezia prossimi giorni Domenica 07 – Martedì 09 Aprile

Domenica, 7 Aprile 2024

La giornata di domenica a Venezia si preannuncia all’insegna del sereno, con temperature che si manterranno piuttosto miti. Durante le prime ore del mattino, la temperatura si aggirerà intorno ai 9-12°C, con un’umidità che raggiungerà il 100%. Questo ci suggerisce la presenza di un po’ di rugiada sul terreno. Nel corso della mattinata, le temperature saliranno gradualmente, arrivando a toccare i 20°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da direzioni variabili, con una velocità che non supererà i 9 km/h. Verso sera, il cielo si presenterà poco nuvoloso, con temperature comprese tra i 11 e i 13°C.

Lunedì, 8 Aprile 2024

Lunedì si prospetta una giornata variabile. La mattinata inizierà con un cielo poco nuvoloso, ma già verso le prime ore del pomeriggio le nuvole cominceranno a farsi più presenti. Le temperature si manterranno intorno ai 11-12°C nelle prime ore del giorno, con un’umidità che si attesterà al 99-100%. Nel corso della giornata, le temperature saliranno fino a toccare i 17°C, ma il cielo sarà sempre più coperto. Il vento soffierà da direzione sud-est con una velocità che aumenterà fino a 11 km/h. Verso sera, le nuvole sparse lasceranno spazio a un cielo poco nuvoloso, con temperature intorno ai 12-13°C.

Martedì, 9 Aprile 2024

Martedì la situazione meteorologica vedrà un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da un cielo poco nuvoloso, ma già verso le prime ore del pomeriggio le nubi si faranno più presenti. Le temperature si manterranno intorno ai 12-14°C nelle prime ore del giorno, con un’umidità che si attesterà al 99-100%. Nel corso della giornata, le temperature saliranno fino a toccare i 19°C, ma il cielo sarà sempre più coperto. Il vento soffierà da direzione est-nordest con una velocità che raggiungerà i 11 km/h. Verso sera, le nubi sparse lasceranno spazio a un cielo poco nuvoloso, con temperature intorno ai 13-14°C.

Concludendo, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Venezia prevedono un’alternanza di sereno e nuvolosità, con temperature primaverili che si manterranno in linea con la stagione. I venti saranno moderati e le precipitazioni non sono attese. Tuttavia, è sempre consigliabile tenersi aggiornati consultando le previsioni in tempo reale.