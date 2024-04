Meteo Verona prossimi giorni Domenica 07 – Martedì 09 Aprile

Domenica, 7 Aprile 2024

Il tempo a Verona domenica sarà caratterizzato da sereno al mattino, seguito da un cielo poco nuvoloso nel pomeriggio e in serata. Le temperature oscilleranno tra i 9.9°C alle 5:00 e i 23.0°C alle 14:00. L’umidità diminuirà leggermente durante la giornata, passando dal 95% al mattino al 54% nel primo pomeriggio. Il vento soffierà prevalentemente da ovest e sud-ovest, con una velocità media compresa tra 4 e 8 km/h.

Lunedì, 8 Aprile 2024

Lunedì il cielo a Verona sarà coperto al mattino, con temperature che si manterranno intorno ai 11-12°C. Nel corso della giornata le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a schiarite nel pomeriggio. Le temperature saliranno fino a 24.0°C verso le 15:00. L’umidità sarà più elevata al mattino, attorno al 99%, per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata. Il vento sarà prevalentemente da nord-est al mattino, virando a sud-est nel pomeriggio con una velocità tra 2 e 9 km/h.

Martedì, 9 Aprile 2024

Martedì il cielo sarà nuvoloso al mattino, con la presenza di nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 11-13°C fino a metà mattina, per poi salire fino a 21.0°C nel primo pomeriggio. L’umidità sarà costantemente elevata, con valori compresi tra il 94% e il 90%. Nel tardo pomeriggio è prevista la comparsa di piogge deboli, accompagnate da un aumento della velocità del vento che soffierà da est a una velocità di circa 18 km/h.

Osservando le previsioni meteo per i prossimi tre giorni, possiamo notare un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche. Domenica e lunedì saranno caratterizzati da cieli parzialmente nuvolosi, con temperature in aumento e venti deboli. Tuttavia, martedì è prevista l’arrivo di piogge deboli nel tardo pomeriggio, accompagnate da un aumento della copertura nuvolosa e venti più sostenuti da est. È importante tenere queste previsioni in considerazione per organizzare al meglio le attività all’aperto e pianificare eventuali spostamenti.