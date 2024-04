Meteo Ancona prossimi giorni Lunedì 08 – Mercoledì 10 Aprile

Meteo Ancona prossimi giorni 8 Aprile – 10 Aprile:

Prendendo in esame le previsioni meteo per Ancona nei prossimi tre giorni, ci aspettiamo un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche.

Lunedì, 8 Aprile 2024:

Durante la giornata di lunedì, ci aspettiamo un inizio con cielo poco nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 13.9°C e i 22.5°C. Nel pomeriggio il cielo si coprirà, con temperature che si manterranno intorno ai 21°C. La serata proseguirà con cielo coperto e temperature che scenderanno gradualmente fino a 14.1°C. Il vento soffierà con una velocità media variabile tra i 6 e i 16 km/h, proveniente principalmente da direzione S-SE. L’umidità si manterrà tra il 54% e l’86%.

Martedì, 9 Aprile 2024:

Martedì il cielo si presenterà nuvoloso con qualche schiarita, con temperature che oscilleranno tra i 12.4°C e i 22.8°C. Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso, e le temperature si manterranno intorno ai 20.9°C. In serata il cielo si manterrà nuvoloso con temperature che caleranno fino a 13.6°C. Il vento soffierà con velocità variabile tra i 1 e i 10 km/h, principalmente proveniente da direzione SE-N. L’umidità si manterrà tra il 58% e il 94%.

Mercoledì, 10 Aprile 2024:

Mercoledì vedremo un cielo prevalentemente coperto con possibilità di piogge deboli durante la notte. Le temperature si manterranno tra i 13.2°C e i 19.9°C. Nel corso della giornata il cielo si libererà dalle nuvole, portando a condizioni di sereno con temperature gradevoli. Il vento soffierà con una velocità variabile tra i 10 e i 15 km/h, proveniente principalmente da direzione NW-W. L’umidità si manterrà tra il 49% e il 93%.

In sintesi, le previsioni meteo per Ancona per i prossimi tre giorni indicano un inizio con cielo variabilmente nuvoloso e temperature piuttosto miti, seguito da un’instabilità temporalesca martedì, e da un miglioramento graduale delle condizioni meteorologiche nella giornata di mercoledì.