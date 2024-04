Meteo BARI prossimi giorni Lunedì 08 – Mercoledì 10 Aprile

Meteo Bari prossimi giorni 8 Aprile – 10 Aprile:

Per Lunedì 8 Aprile, il cielo sarà sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 20 gradi, con un’umidità che oscillerà tra il 53% e il 64%. Il vento soffierà principalmente da est-nordest con una velocità media tra i 7 e i 16 km/h. Non sono previste precipitazioni.

Martedì 9 Aprile, la giornata inizierà con poche nuvole e temperature intorno ai 18 gradi. Durante la mattinata il cielo si coprirà leggermente con nubi sparse e l’umidità aumenterà fino al 73%. Nel pomeriggio le nubi si diraderanno, ma la temperatura si manterrà costante intorno ai 22 gradi. Il vento proveniente da est-nordest soffierà tra i 10 e i 16 km/h. Nel corso della giornata non sono previste precipitazioni significative.

Mercoledì 10 Aprile, la situazione meteorologica cambierà. La giornata inizierà coperta con temperature intorno ai 16 gradi e un’umidità del 64%. Durante la mattinata e il pomeriggio il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 20 gradi e un’umidità che aumenterà fino al 62%. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità tra i 12 e i 17 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera le nuvole si diraderanno, e il vento cambierà direzione provenendo da ovest-nordovest con una velocità di 20 km/h. Non sono previste precipitazioni significative.

Queste previsioni meteo ci consentono di pianificare le nostre attività in base alle condizioni atmosferiche attese. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni e per programmare al meglio la settimana.