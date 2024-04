Meteo Brescia prossimi giorni Lunedì 08 – Mercoledì 10 Aprile

Meteo Brescia prossimi giorni 8 Aprile – 10 Aprile:

Per Lunedì 8 Aprile, il tempo a Brescia sarà caratterizzato da nubi sparse e coperto nelle prime ore del mattino, con temperatura intorno ai 14°C e umidità intorno all’86%. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà progressivamente, con temperature in aumento fino ai 23°C. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà poco nuvoloso con una leggera brezza proveniente da est-sudest. La serata e la notte saranno caratterizzate da sereno e temperature in diminuzione fino ai 14°C, con umidità elevata intorno all’91%.

Per Martedì 9 Aprile, il tempo sarà prevalentemente sereno durante la notte e le prime ore del mattino, con temperature intorno ai 13-14°C e umidità alta intorno al 92%. Durante la mattinata il cielo si presenterà nuvoloso, con un aumento della copertura nuvolosa e una diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Nel pomeriggio, è prevista pioggia debole, con temperature in calo fino ai 17-18°C e venti provenienti da est-sudest. La pioggia si intensificherà nel corso della serata e della notte, con temperature che scenderanno fino ai 14°C e umidità intorno al 95%.

Per Mercoledì 10 Aprile, il tempo sarà caratterizzato da pioggia persistente per gran parte della giornata, con temperature intorno ai 13-14°C e umidità elevata intorno al 95%. Il vento soffierà da est e sudest, con intensità variabile tra i 10 e i 20 km/h. Nel tardo pomeriggio e la serata, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un graduale ritorno al sereno, temperature intorno ai 12°C e venti provenienti da nord-nordest.