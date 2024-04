Meteo Cagliari prossimi giorni Lunedì 08 – Mercoledì 10 Aprile

Meteo Cagliari prossimi giorni 08 Aprile – 10 Aprile: variazioni di tempo in arrivo con temperature in diminuzione

Per Lunedì 08 Aprile, il cielo a Cagliari sarà in prevalenza nuvoloso durante la mattina con temperatura intorno ai 18-19°C. Nel pomeriggio si prevede un aumento delle nuvole con temperature che si manterranno stabili intorno ai 22-23°C. Nel tardo pomeriggio, dal tramonto fino alla sera, il cielo sarà coperto con temperature in diminuzione intorno ai 17-18°C. La giornata sarà caratterizzata da venti leggeri provenienti da sud-sudest con velocità comprese tra 6 e 15 km/h. L’umidità sarà in diminuzione, con valori iniziali intorno al 70% al mattino e in diminuzione fino al 50-60% in serata.

Per Martedì 09 Aprile, il cielo sarà coperto durante la notte con temperature intorno ai 16-17°C. Al mattino si prevede un cielo nuvoloso con temperature comprese tra 17-18°C. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento fino a raggiungere i 24-25°C nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente in serata fino a 15-16°C. I venti soffieranno da sudest con velocità comprese tra 7 e 22 km/h. L’umidità sarà inizialmente intorno al 70% al mattino, diminuendo gradualmente fino al 60-70% in serata.

Per Mercoledì 10 Aprile, il cielo sarà sereno durante la notte con temperature intorno ai 13-14°C. Al mattino si prevede un cielo sereno con temperature comprese tra 13-17°C. Nel corso della giornata, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i 17-18°C nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente in serata. I venti soffieranno da ovest-nordovest con velocità comprese tra 17 e 28 km/h. L’umidità sarà inizialmente intorno al 60-70% al mattino, diminuendo gradualmente fino al 55-65% in serata.