Meteo Campobasso prossimi giorni Lunedì 08 – Mercoledì 10 Aprile

Lunedì, 08 Aprile 2024

Il lunedì a Campobasso si preannuncia all’insegna del sereno per gran parte della giornata. Tuttavia, verso sera il cielo si coprirà di nubi sparse, e la copertura nuvolosa aumenterà durante la notte. Le temperature varieranno tra un minimo di 11.3°C e un massimo di 23.6°C. L’umidità si manterrà intorno al 33-91%, mentre i venti soffieranno con una media di 1-11 km/h, prevalentemente da sud a sud-est.

Martedì, 09 Aprile 2024

Martedì la giornata sarà nuvolosa con qualche schiarita nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 9.1°C e i 21.8°C. L’umidità sarà compresa tra il 35% e l’82%, mentre i venti soffieranno con intensità tra 5 e 16 km/h, provenienti principalmente da sud-sud-ovest. La presenza di nubi sparse e copertura nuvolosa caratterizzeranno la giornata.

Mercoledì, 10 Aprile 2024

Mercoledì il cielo si presenterà coperto per gran parte della giornata, con la presenza di nubi sparse e copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno tra i 8.8°C e i 15.9°C. L’umidità oscillerà tra il 48% e l’87%, mentre i venti soffieranno con una media di 4-17 km/h, provenienti da sud-sud-ovest. Nel corso della giornata è prevista una diminuzione della copertura nuvolosa con schiarite nel pomeriggio.

Queste previsioni meteo indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Campobasso, con temperature in aumento e una presenza costante di nubi sparse e copertura nuvolosa. I venti, seppur non particolarmente intensi, potrebbero influenzare la percezione della temperatura. È consigliabile monitorare costantemente l’evolversi della situazione meteorologica per pianificare al meglio le attività all’aperto.