Meteo Catania prossimi giorni Lunedì 08 – Mercoledì 10 Aprile

Meteo per Lunedì, 08 Aprile 2024

La giornata di Lunedì a Catania si preannuncia all’insegna del sereno, con temperature che inizieranno a 13.8°C durante la notte per poi salire gradualmente fino a toccare i 23.4°C intorno alle ore 11:00. Nel pomeriggio le temperature si manterranno intorno ai 22-23°C, per poi iniziare a diminuire lentamente nel tardo pomeriggio e sera. L’umidità sarà intorno al 50-60% durante il giorno, mentre il vento soffierà da est-sudest con una velocità compresa tra i 10 e i 20 km/h.

Meteo per Martedì, 09 Aprile 2024

Martedì sarà caratterizzato da un iniziale cielo poco nuvoloso che inizierà a coprirsi nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che si aggireranno intorno ai 15-16°C durante la notte e saliranno fino a 24.4°C intorno alle ore 12:00. Nel pomeriggio, con l’arrivo delle nubi, le temperature inizieranno a diminuire fino a toccare i 16.1°C intorno alle ore 23:00. L’umidità crescerà progressivamente durante la giornata, passando dal 40% al mattino al 70% in serata. Il vento sarà prevalente da est-sudest, con una velocità compresa tra i 2 e i 17 km/h.

Meteo per Mercoledì, 10 Aprile 2024

Mercoledì sarà caratterizzato da un cielo sempre più coperto, con nubi che si faranno via via più fitte nel corso della giornata. Le temperature notturne si manterranno intorno ai 15°C, per poi salire fino a toccare i 23.1°C intorno alle ore 12:00. Nel pomeriggio, con il diradarsi delle nubi, le temperature diminuiranno leggermente, stabilizzandosi intorno ai 20°C. L’umidità sarà più elevata rispetto ai giorni precedenti, con valori che si attesteranno intorno al 70-80% durante la giornata. Il vento soffierà prevalentemente da est-nordest con una velocità compresa tra i 2 e i 10 km/h.