Meteo L’Aquila prossimi giorni Lunedì 08 – Mercoledì 10 Aprile

Lunedì, 08 Aprile 2024

La giornata di lunedì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno fino alle prime ore del pomeriggio. Tuttavia, a partire dalle 14:00 ci saranno nubi sparse che aumenteranno di intensità durante il pomeriggio, portando a una copertura nuvolosa verso sera. Non sono previste precipitazioni, ma è consigliabile portare con sé un ombrello in caso le condizioni peggiorino. Le temperature oscilleranno tra i 10.1°C e i 23.8°C, con un aumento dell’umidità nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà prevalentemente da est a una velocità compresa tra 1 km/h e 9 km/h.

Martedì, 09 Aprile 2024

Martedì sarà una giornata nuvolosa con cielo coperto per gran parte della giornata. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità sarà più alta rispetto alla giornata precedente. Le temperature si manterranno tra i 8.6°C e i 23.6°C, con una diminuzione della temperatura nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà principalmente da ovest a una velocità costante tra 3 km/h e 7 km/h.

Mercoledì, 10 Aprile 2024

La giornata di mercoledì si presenterà con cielo coperto e nubi sparse fino alla metà della mattinata, per poi diradarsi gradualmente, lasciando spazio a un cielo sereno nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni e le temperature oscilleranno tra i 9.1°C e i 17.2°C. L’umidità diminuirà nel corso della giornata, mentre il vento soffierà da ovest-sud-ovest con una velocità variabile tra 0 km/h e 12 km/h.

Con queste previsioni, è possibile pianificare le attività in base alle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni. È sempre consigliabile consultare aggiornamenti meteorologici prima di uscire, specialmente in caso di cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche.