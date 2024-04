Meteo Modena prossimi giorni Lunedì 08 – Mercoledì 10 Aprile

Meteo Modena prossimi giorni 08 Aprile – 10 Aprile:

Per Lunedì 08 Aprile, il tempo a Modena sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con temperature che si aggireranno intorno ai 12-14°C durante la prima parte della giornata. Nel pomeriggio il cielo si coprirà, portando a un aumento dell’umidità e a una diminuzione delle temperature, che si manterranno intorno ai 23-24°C. Nel tardo pomeriggio e in serata le nubi si diraderanno, lasciando spazio a un cielo sereno.

Le condizioni di vento varieranno da leggere brezze provenienti da ovest-nordovest durante la notte, a una lieve brezza proveniente da sud-ovest durante la mattina. Nel pomeriggio il vento aumenterà leggermente, provenendo da est-sudest con una velocità di 8-10 km/h.

Per Martedì 09 Aprile, il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature inizialmente intorno ai 11-12°C durante la notte, in aumento fino a 21-22°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni meteorologiche peggioreranno e porteranno a precipitazioni deboli e a un calo delle temperature fino a 14-15°C.

Il vento sarà prevalentemente leggero, proveniente da est-nordest durante la mattina, con una velocità di 4-6 km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata il vento si intensificherà provenendo da ovest-nordovest con velocità fino a 8-10 km/h.

Per Mercoledì 10 Aprile, il cielo sarà coperto con precipitazioni continue per l’intera giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 11-14°C. Nel corso della giornata il vento sarà prevalentemente debole, proveniente da direzioni variabili durante la mattina, con una velocità di 1-4 km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata il vento si intensificherà provenendo da ovest-nordovest con velocità fino a 10-11 km/h.