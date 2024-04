Meteo Napoli prossimi giorni Lunedì 08 – Mercoledì 10 Aprile

Meteo Napoli prossimi giorni 8 Aprile – 10 Aprile:

Partiamo con la previsione del tempo per Lunedì 8 Aprile. Durante la mattinata e il pomeriggio ci attendiamo un cielo sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i 24.4°C intorno alle 13:00. Nel tardo pomeriggio e sera, si prevedono nubi sparse con temperature in calo fino a raggiungere i 11.4°C intorno alle 06:00. L’umidità si manterrà costante sopra il 90% per gran parte della notte, con venti leggeri che soffieranno principalmente da est e sud-est.

Procediamo con la previsione del tempo per Martedì 9 Aprile. Durante la notte e la mattinata ci attendiamo un cielo coperto con temperature intorno ai 10-11°C e umidità al massimo. Nel corso della giornata le nubi rimarranno presenti con temperature che saliranno fino ai 23.9°C intorno alle 12:00, per poi mantenersi costanti nel pomeriggio e nella serata. Il vento sarà leggero, con una prevalenza da est a sud-est.

Passiamo infine alla previsione del tempo per Mercoledì 10 Aprile. Durante la notte e le prime ore del mattino ci attendiamo piogge deboli con temperature intorno ai 13-14°C. Nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio le piogge si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse e cielo coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 16-17°C con un aumento della pressione atmosferica. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si schiarirà, portando a una notte serena con temperature intorno ai 11-12°C. Il vento sarà moderato, proveniente principalmente da ovest e sud-ovest.

Complessivamente, nei prossimi giorni a Napoli ci aspettiamo un’alternanza di sereno, nubi sparse e piogge deboli, con temperature che oscilleranno tra i 10 e i 24°C. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e vestirsi adeguatamente per affrontare le diverse condizioni climatiche.