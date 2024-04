Meteo Palermo prossimi giorni Lunedì 08 – Mercoledì 10 Aprile

Meteo Palermo prossimi giorni 8 Aprile – 10 Aprile:

Prendendo in considerazione le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo, possiamo osservare che Lunedì, 8 Aprile 2024, sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente soleggiata. Le temperature nella prima parte della giornata oscillano tra i 12.9°C e i 26°C, con un’umidità che si attesta intorno al 29%. Il vento soffierà a una velocità media di 3-6 km/h proveniente da direzione sud-sud-est. Nel pomeriggio, si prevede un leggero aumento delle nuvole, con una temperatura massima di 26°C e un’umidità del 37%. Il vento occidentale soffierà a una velocità di 6-8 km/h. In serata, le condizioni rimarranno stabili con una leggera copertura nuvolosa, temperature intorno ai 15-17°C e venti deboli provenienti da ovest-sud-ovest.

Martedì, 9 Aprile 2024:

Martedì, le condizioni meteorologiche inizieranno con una copertura nuvolosa leggera, temperature tra i 13.6°C e i 25.2°C e umidità variabile tra il 37% e l’85%. Il vento proveniente da sud-sud-est sarà moderato, con una velocità di 8-18 km/h. Nel corso della giornata, le nuvole aumenteranno, portando a una copertura nuvolosa con piogge deboli nel pomeriggio e temperature comprese tra 16.5°C e 22.1°C. Il vento aumenterà leggermente, raggiungendo una velocità di 20 km/h proveniente da sud-sud-ovest. In serata, le condizioni continueranno a essere coperte con piogge leggere, temperature intorno ai 16.5°C e venti moderati provenienti da sud-sud-ovest.

Mercoledì, 10 Aprile 2024:

Mercoledì, le condizioni meteorologiche subiranno un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa e piogge deboli che caratterizzeranno la prima parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 14.6°C e i 17.1°C, con un’umidità intorno al 91%. Il vento soffierà a una velocità variabile tra 10 km/h e 20 km/h proveniente da direzione nord-nord-ovest. Nel corso della giornata, la pioggia diminuirà e le nuvole si diraderanno, portando a una giornata principalmente soleggiata con temperature tra i 16.4°C e i 17°C e un’umidità che si manterrà intorno al 60%. Il vento diminuirà gradualmente, raggiungendo una velocità di 5-15 km/h proveniente sempre da nord-nord-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo indicano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche, con una transizione da una situazione prevalentemente soleggiata a un aumento della copertura nuvolosa e delle precipitazioni, seguita da un ritorno al sereno verso la metà della settimana.