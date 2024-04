Meteo Parma prossimi giorni Lunedì 08 – Mercoledì 10 Aprile

**PREVISIONI METEO PARMA: 8 Aprile 2024**

Il tempo a Parma per Lunedì, 8 Aprile 2024, sarà caratterizzato da nubi sparse e copertura nuvolosa, con qualche possibilità di precipitazioni durante la mattinata e il pomeriggio. Le temperature inizieranno a 12.1°C a mezzanotte, con un’umidità del 95%. Verso la mattina, le nubi rimarranno sparse, con temperature in aumento e un lieve calo dell’umidità. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con temperature che raggiungeranno i 23.1°C e un’umidità del 61%. Nel tardo pomeriggio e sera, le nubi si ridurranno e il cielo sarà poco nuvoloso, con temperature che scenderanno a 14.1°C e umidità al 93%. Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 14.1°C.

Le condizioni del vento varieranno da leggero a moderato, con una velocità media compresa tra 3 e 7 km/h, prevalentemente proveniente dalle direzioni S-SW, W, E-NE ed E.

Per quanto riguarda le temperature, si prevede un aumento progressivo dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio, con un massimo di 23.1°C. L’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata, partendo da un massimo del 95% a mezzanotte.

**PREVISIONI METEO PARMA: 9 Aprile 2024**

Martedì, 9 Aprile 2024, il cielo a Parma sarà prevalentemente coperto con la possibilità di precipitazioni deboli e sparse durante la giornata. Le temperature inizieranno a 13.6°C a mezzanotte, con un’umidità al 97%. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature intorno ai 13.6°C. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà gradualmente, con temperature in aumento e un’umidità che si manterrà alta. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto, con temperature massime intorno ai 19.0°C e un’umidità costante intorno all’80%. Verso sera, è prevista pioggia debole con un aumento della velocità del vento.

Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 2 e 9 km/h, proveniente principalmente dalle direzioni NE, N, e NW.

Le temperature raggiungeranno il loro massimo nel pomeriggio, con un valore di 19.0°C, mentre l’umidità si manterrà costante intorno all’80%.

**PREVISIONI METEO PARMA: 10 Aprile 2024**

Mercoledì, 10 Aprile 2024, si prevede un inizio di giornata con piogge deboli, che gradualmente si trasformeranno in copertura nuvolosa e poi in cielo poco nuvoloso nel corso della giornata. Le temperature inizieranno a 13.4°C a mezzanotte, con un’umidità al 96%. Durante la mattinata e il pomeriggio, è prevista pioggia con temperature in diminuzione fino a 14.8°C e un’umidità intorno all’80%. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si libererà dalle nuvole con temperature intorno ai 11.8°C e un’umidità intorno all’89%. Durante la notte, il cielo sarà nuvoloso con una temperatura costante di 11.6°C e un’umidità del 90%.

Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 1 e 10 km/h, proveniente principalmente dalle direzioni S-SE, NW, e W.

Le temperature massime saranno registrate durante la mattinata e inizieranno a diminuire nel corso della giornata, mentre l’umidità si manterrà costante intorno all’80-90%.