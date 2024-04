Meteo Perugia prossimi giorni Lunedì 8 – Mercoledì 10 Aprile

Meteo Perugia prossimi giorni 8 Aprile – 10 Aprile: precipitazioni e temperature in calo

Per Lunedì 8 Aprile, la giornata inizierà con un cielo poco nuvoloso e temperature comprese tra 11.4°C e 12.7°C. Nel corso della mattinata, le nubi sparse tenderanno ad aumentare, portando a una copertura nuvolosa nel pomeriggio con temperature che raggiungeranno un massimo di 23.5°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo resterà coperto con temperature in discesa fino a 13.1°C. L’umidità varierà tra il 42% e l’85%, mentre la velocità del vento sarà in media tra 0 e 9 km/h proveniente dalle direzioni E-NE e SE.

Per Martedì 9 Aprile, ci aspettiamo una giornata nuvolosa con temperature comprese tra 10.1°C e 20.9°C. Le nubi sparse caratterizzeranno la mattinata, seguite da un cielo coperto nel pomeriggio con temperature in aumento fino a 20.9°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo resterà coperto con temperature in discesa fino a 12.2°C. L’umidità varierà tra il 40% e il 96%, mentre la velocità del vento sarà in media tra 4 e 16 km/h proveniente dalle direzioni E-SE e S.

Per Mercoledì 10 Aprile, la giornata inizierà con piogge deboli e temperature comprese tra 11.6°C e 11.9°C. Le precipitazioni perdureranno fino alla mattinata, quando il tempo si schiarirà portando a un cielo sereno e temperature in aumento fino a 15.6°C. Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature stabili intorno ai 15.1°C. Verso sera, il cielo si coprirà leggermente con temperature in calo fino a 8.8°C. L’umidità varierà tra il 47% e il 77%, mentre la velocità del vento sarà in media tra 3 e 22 km/h proveniente dalle direzioni S-NE e NW.