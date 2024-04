Meteo Brescia prossimi giorni Martedì 09 – Giovedì 11 Aprile, perturbazione imminente

Meteo BRESCIA prossimi giorni 09 Aprile – 11 Aprile: precipitazioni e sereno in arrivo

Martedì, 09 Aprile 2024: La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi nelle prime ore del giorno e un’umidità intorno al 92%. Lungo la mattina, le nubi sparse daranno spazio a qualche schiarita, mantenendo però l’umidità intorno all’80%. Nel primo pomeriggio, ci aspettiamo un cambiamento nelle condizioni meteorologiche con l’arrivo di piogge deboli e temperature intorno ai 17-18°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, le piogge diventeranno più intense, con temperature in diminuzione e venti deboli provenienti da direzioni variabili. L’umidità aumenterà fino al 95% in tarda serata.

Le temperature oscilleranno tra i 13.4°C e i 18.1°C lungo la giornata, con venti moderati che si muoveranno principalmente da est a nord-est. L’umidità sarà piuttosto elevata, con valori che si manterranno intorno all’80-90% per gran parte della giornata.

Mercoledì, 10 Aprile 2024: La giornata inizierà con piogge continue e un’umidità intorno al 95%. Nel corso della mattinata, le precipitazioni rimarranno costanti, con temperature che si manterranno intorno ai 12-13°C. Durante il pomeriggio, le piogge diminuiranno d’intensità, lasciando spazio a schiarite e una leggera diminuzione dell’umidità. Nel tardo pomeriggio e in serata, il tempo si stabilizzerà, con poche nubi sparse e un calo dell’umidità.

Le temperature saranno comprese tra 11.9°C e 14.1°C, con venti moderati provenienti principalmente da nord-est. L’umidità rimarrà elevata fino al primo pomeriggio, per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata.

Giovedì, 11 Aprile 2024: La giornata inizierà con nubi sparse e un’umidità intorno all’80%. Nel corso della mattinata, il cielo si aprirà progressivamente, portando a condizioni di sereno e un calo dell’umidità. Nel pomeriggio, il tempo rimarrà stabile, con cieli sereni e temperature che raggiungeranno valori intorno ai 20°C. In serata, le condizioni meteorologiche resteranno favorevoli, con un lieve aumento dell’umidità e temperature che scenderanno leggermente.

Le temperature oscilleranno tra i 11.8°C e i 20.9°C durante la giornata, con venti deboli provenienti principalmente da ovest. L’umidità diminuirà costantemente nel corso della giornata, mantenendosi comunque a livelli accettabili.