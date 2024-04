Meteo Cagliari prossimi giorni Martedì 09 – Giovedì 11 Aprile

Meteo Cagliari prossimi giorni 9 Aprile – 11 Aprile: Variabilità del tempo con precipitazioni e sereno.

Il Martedì 9 Aprile, si prevede una giornata caratterizzata da copertura nuvolosa al mattino, con umidità variabile e un leggero vento proveniente da sud-sudest. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si diraderà, lasciando spazio a nubi sparse e momenti di sereno. Le temperature oscilleranno tra i 15.2°C e i 24.7°C. Il vento sarà prevalentemente proveniente da ovest-nordovest con intensità variabile tra 3 e 22 km/h.

Nella giornata di Mercoledì 10 Aprile, il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso, ma nel corso della mattinata le nubi si addenseranno, portando a piogge deboli e un aumento dell’umidità. Nel pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno, accompagnate da un vento sostenuto proveniente da ovest-nordovest con velocità fino a 32 km/h. Le temperature si manterranno tra i 11.1°C e i 16.5°C.

Per Giovedì 11 Aprile, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un cielo in prevalenza sereno. Le temperature saranno comprese tra i 8.8°C e i 16.6°C, con una diminuzione dell’umidità e un vento proveniente da diverse direzioni con intensità variabile. La giornata si concluderà con un cielo sereno e temperature gradevoli.

In conclusione, i prossimi giorni a Cagliari saranno caratterizzati da una variazione delle condizioni meteorologiche, con precipitazioni nella giornata di Mercoledì seguite da un miglioramento nelle giornate successive. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per far fronte alle condizioni atmosferiche mutevoli.