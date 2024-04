Meteo Campobasso prossimi giorni Martedì 09 – Giovedì 11 Aprile

Meteo Campobasso prossimi giorni 9 Aprile – 11 Aprile: variabilità del tempo con tendenza al peggioramento

Martedì, 9 Aprile: La giornata sarà caratterizzata da nuvolosità diffusa con possibilità di piogge sparse. Sin dalle prime ore del mattino, il cielo sarà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 10-12°C. Nel corso della mattinata, la nuvolosità rimarrà predominante, con temperatura in aumento fino a raggiungere i 20°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata le nuvole rimarranno presenti, con temperature in calo fino a 10-12°C. Il vento soffierà da sud-sudovest con intensità variabile tra i 6 e i 16 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 70-90%.

Mercoledì, 10 Aprile: La giornata vedrà una prevalenza di cielo coperto con possibilità di piogge locali. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 10-14°C durante le prime ore del giorno, con un aumento graduale nel corso della mattinata fino a 15-16°C. Nel pomeriggio la nuvolosità si diraderà, favorendo l’arrivo di schiarite e un aumento della temperatura fino a toccare i 18-19°C. In serata il cielo si libererà ulteriormente, con temperature in calo fino a 7-8°C. Il vento soffierà da sud-sudovest con intensità tra i 5 e i 18 km/h, mentre l’umidità si manterrà tra il 70% e il 95%.

Giovedì, 11 Aprile: La giornata sarà caratterizzata da variabilità del cielo, con alternanza di nuvole e schiarite. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 7-15°C durante le prime ore del giorno, con un aumento graduale nel corso della mattinata fino a toccare i 15-16°C. Nel pomeriggio il cielo si coprirà maggiormente, con temperature in calo fino a 11-13°C. In serata le nuvole si diraderanno, favorendo la formazione di schiarite e un ulteriore calo della temperatura fino a 9-10°C. Il vento soffierà da nord-nordovest con intensità variabile tra i 4 e i 14 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 70-85%.