Meteo Parma prossimi giorni Martedì 09 – Giovedì 11 Aprile

Meteo Parma prossimi giorni 9 Aprile – 11 Aprile: precipitazioni e temperature in calo

Per Martedì 9 Aprile, il tempo si presenterà variabile con cielo sereno nelle prime ore della giornata, seguito da un graduale aumento della copertura nuvolosa. A partire dalle 10:00 si prevedono precipitazioni deboli che diventeranno più intense nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 12-18°C, con umidità che diminuirà gradualmente nel corso della giornata. Il vento soffierà da nord-nordovest con intensità variabile tra 2 e 8 km/h.

Mercoledì 10 Aprile, il tempo sarà caratterizzato da piogge continue durante tutto il giorno. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 11-12°C, con un’umidità elevata. Il vento soffierà da ovest-nordovest con intensità crescente fino a 20 km/h. La situazione meteorologica sarà instabile e richiederà precauzione negli spostamenti.

Giovedì 11 Aprile, il tempo migliorerà gradualmente nel corso della giornata, con previsioni di copertura nuvolosa e precipitazioni deboli nelle prime ore del mattino. Le temperature aumenteranno, raggiungendo i 20°C nel pomeriggio, con un calo dell’umidità. Il vento soffierà da sud-sudovest con intensità variabile tra 0 e 9 km/h. Si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche rispetto ai giorni precedenti.

Queste previsioni meteo evidenziano un andamento instabile e piovoso per i prossimi giorni a Parma. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prendere le dovute precauzioni per affrontare le precipitazioni e il cambiamento delle temperature.