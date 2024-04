Meteo Trento prossimi giorni Martedì 09 – Giovedì 11 Aprile

Meteo Trento prossimi giorni 09 Aprile – 11 Aprile:

Le previsioni meteo per Martedì 9 Aprile segnalano una giornata variabile con un inizio caratterizzato da nubi sparse con temperature intorno ai 14.8°C e elevata umidità del 97%. Nel corso della mattinata si prevede un progressivo diradarsi delle nubi e un aumento delle temperature che raggiungeranno i 22.5°C intorno alle 12:00, per poi calare con l’arrivo delle nubi e delle precipitazioni. Verso le 16:00 sono attese piogge deboli seguite da un graduale raffreddamento dell’aria e un incremento dell’umidità.

La giornata sarà caratterizzata da venti deboli con velocità comprese tra 1 e 7 km/h provenienti da diverse direzioni come NW, SW e N-NW. L’umidità rimarrà elevata durante tutta la giornata, mentre le temperature oscilleranno tra i 12.4 e i 22.5°C.

Mercoledì 10 Aprile è prevista una giornata piovosa con precipitazioni continue per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 13-14°C con un’umidità costante intorno all’89%. Il vento sarà moderato proveniente principalmente da direzione E-NE con velocità tra i 4 e gli 11 km/h. Nel corso della giornata si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche con un progressivo diradarsi delle nubi e una diminuzione delle precipitazioni.

Nel tardo pomeriggio, intorno alle 17:00, è previsto un miglioramento con il ritorno di schiarite e una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 10-11°C con un calo dell’umidità e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Giovedì 11 Aprile le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un netto miglioramento con cielo sereno e temperature in aumento. Le temperature si attesteranno intorno ai 10-16°C con umidità in calo intorno al 44-66%. I venti saranno deboli con velocità comprese tra 0 e 5 km/h provenienti principalmente da direzione NE, SE e SW. Il cielo si presenterà sereno per l’intera giornata con un graduale aumento delle temperature e un calo dell’umidità.

Si prevede un aumento delle temperature fino a raggiungere i 22.8°C intorno alle 15:00, seguite da un calo graduale con l’avvicinarsi della sera. Il vento sarà generalmente debole con direzione variabile, mentre l’umidità mostrerà un calo significativo rispetto ai giorni precedenti.