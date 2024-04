Meteo Trieste prossimi giorni Martedì 09 – Giovedì 11 Aprile

Previsioni Meteo per Martedì, 09 Aprile 2024

La giornata di Martedì a Trieste sarà caratterizzata da cielo coperto con umidità che raggiungerà il 100% nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 10-13°C. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà con la comparsa di nubi sparse e temperature che saliranno fino a 20°C. Il vento soffierà debole dai quadranti nord-est con velocità compresa tra 2 e 9 km/h.

Previsioni Meteo per Mercoledì, 10 Aprile 2024

Mercoledì a Trieste il tempo si presenterà coperto con piogge deboli nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 13-21°C. Nel corso della giornata, le precipitazioni diminuiranno e il cielo si schiarirà con la comparsa di nubi sparse. Il vento soffierà da est-nord-est con velocità tra 6 e 26 km/h.

Previsioni Meteo per Giovedì, 11 Aprile 2024

Giovedì a Trieste il tempo sarà prevalentemente sereno con la comparsa di nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra gli 11 e i 22°C. Il vento soffierà da nord-ovest con velocità compresa tra 6 e 13 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50-70% durante la giornata.

In conclusione, nei prossimi giorni a Trieste si avrà un susseguirsi di condizioni meteorologiche variabili. Dalla pioggia deboli del Mercoledì, con una graduale diminuzione delle precipitazioni nel corso della giornata, fino alle condizioni di sereno del Giovedì, con temperature in lieve aumento e vento moderato dai quadranti nord-est. È consigliabile tenersi informati sulle previsioni meteorologiche per eventuali aggiornamenti.