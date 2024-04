Meteo Verona prossimi giorni Martedì 09 – Giovedì 11 Aprile

Meteo Verona prossimi giorni 9 Aprile – 11 Aprile:

Previsioni meteo dettagliate per Verona per i prossimi tre giorni. Analizziamo le condizioni atmosferiche previste in dettaglio per ciascuna giornata.

Martedì, 9 Aprile 2024:

La giornata inizierà con un cielo sereno, ma a partire dalle prime ore del pomeriggio si avrà un aumento della copertura nuvolosa. Verso metà pomeriggio sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia debole, con intensificazione verso sera. Le temperature oscilleranno tra i 12.1°C e i 19.7°C, con l’umidità che raggiungerà il picco del 95% nelle prime ore del mattino. Il vento soffierà da est-sudest con velocità comprese tra 3 e 14 km/h.

Mercoledì, 10 Aprile 2024:

La situazione meteorologica si presenta instabile con piogge persistenti per l’intera giornata. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 13-14°C con un’umidità che oscillerà tra il 74% e il 96%. Il vento sarà prevalentemente da nord-est con intensità variabile tra 0 e 19 km/h. Il cielo si presenterà nuvoloso con schiarite solo nelle ore serali.

Giovedì, 11 Aprile 2024:

La giornata sarà caratterizzata da cielo sereno per la maggior parte del tempo, con una leggera copertura nuvolosa nelle prime ore del mattino. Le temperature saranno in aumento, con valori che si attesteranno tra i 11.8°C e i 21.6°C. L’umidità si manterrà intorno al 50-60%. Il vento sarà prevalentemente da ovest con intensità variabile tra 0 e 7 km/h.

In conclusione, i prossimi giorni vedranno Verona attraversare un periodo di instabilità con piogge e temporali, seguito da un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche con l’arrivo di cielo sereno e temperature in aumento.