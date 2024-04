Russia: crolla ponte su binari della ferrovia, il VIDEO

Nella città di Vyazma, situata nella regione di Smolensk in Russia, una tragedia ha scosso la comunità locale. Una donna ha perso la vita e diverse altre persone sono rimaste ferite a causa del crollo improvviso di un cavalcavia. Il Ministero per le Situazioni di Emergenza russo ha confermato l’accaduto.

L’incidente ha avuto luogo mentre un camion e un’automobile stavano attraversando il cavalcavia. La struttura non avrebbe retto al peso dei veicoli, crollando improvvisamente sui binari della ferrovia sottostante. Questo tragico evento ha causato non solo la morte di una donna, ma anche il ferimento di almeno altre cinque persone, cinque delle quali sono state trasportate d’urgenza in ospedale.

Ecco le immagini impressionanti che riprendono il momento del crollo del ponte:

A bridge collapsed in Vyazma, Smolensk region, Russian Federation. Russians will impoverish themselves to oblivion rather than give up their war and genocide against the Ukrainian people. 📹 https://t.co/5C1KA3sCtA pic.twitter.com/bGIGKQcP0C — Michael MacKay (@mhmck) April 8, 2024