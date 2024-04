Allerta meteo della Protezione Civile per il nord-est: temporali e piogge intense in arrivo

Il vortice instabile in azione sull’Italia settentrionale, nella giornata di domani continuerà a portare piogge e temporali localmente di forte intensità sulle regioni del nord, specialmente al nord-est, per cui è stata emanata un’allerta dalla Protezione Civile.

Maltempo: piogge e temporali sul Nord-Est Allerta gialla in cinque regioni. Avviso meteo del 9 aprile

Una vasta area depressionaria si muove dall’Europa occidentale verso l’Italia, convogliando un flusso di correnti meridionali in quota umide e instabili, che andranno a interessare soprattutto le regioni settentrionali e in particolare Lombardia e parte del Triveneto.

L’avviso prevede: a partire dal pomeriggio di oggi, martedì 9 aprile, precipitazioni di forte intensità su Lombardia, Veneto e Trentino. I fenomeni meteorologici saranno caratterizzati da rovesci intensi, accompagnati da fulmini, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Considerando l’evolversi della situazione e i fenomeni già in atto, l’allerta gialla è rivolta per la giornata di domani, mercoledì 10 aprile, a Trentino-Alto Adige, Umbria e alcune aree di Lombardia, Veneto e Abruzzo. Si raccomanda massima prudenza e di tenersi aggiornati attraverso i canali ufficiali per eventuali ulteriori aggiornamenti e misure di sicurezza.