Marzo 2024 è stato il mese più caldo mai registrato a livello globale

Il mese di marzo del 2024 si è concluso segnando un triste primato: è stato il mese più caldo mai registrato a livello globale. Secondo i dati forniti dal servizio Copernicus Climate Change (C3S), gestito dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine con il supporto finanziario dell’Unione Europea, la temperatura media dell’aria superficiale, rilevata dal modello ERA5, è stata di 14,14 gradi centigradi. Questo valore è circa 0,73 gradi superiore alla media di marzo nel periodo 1991-2020, e 0,10 gradi al di sopra del precedente record stabilito nel marzo 2016.

Un altro dato sconcertante è che marzo 2024 segna il decimo mese consecutivo di temperature record per la relativa frazione dell’anno. La tendenza al riscaldamento è confermata anche considerando il confronto con il periodo preindustriale designato (1850-1900), con una temperatura media di marzo che risulta essere 1,68 gradi più calda rispetto alla stima della media di quel periodo.

Ancora più marcata l’anomalia termica di marzo a livello europeo, con una temperatura media che si è attestata a 2,12 gradi al di sopra della media di marzo nel periodo 1991-2020. Questo rende marzo 2024 il secondo marzo più caldo mai registrato per il nostro continente, solo leggermente più fresco – di appena 0,02 gradi – rispetto a marzo 2014. Le temperature sono state al di sopra della media specialmente nelle regioni centrali e orientali. Al di fuori dell’Europa, le temperature erano particolarmente elevate e sopra la media in varie parti del mondo: nell’America settentrionale orientale, in Groenlandia, nella Russia orientale, nell’America centrale, in parti del Sud America, in molte parti dell’Africa, nell’Australia meridionale e in parti dell’Antartide. El Nino ha continuato a indebolirsi nel Pacifico equatoriale orientale, ma le temperature dell’aria marina in generale sono rimaste a un livello insolitamente alto. La temperatura media globale della superficie del mare per marzo tra 60 gradi di longitudine Sud e 60 gradi Nord è stata di 21,07 gradi centigradi, il valore mensile più alto mai registrato, leggermente superiore ai 21,06 gradi Celsius registrati per febbraio.

Marzo è stato il decimo mese di fila più caldo mai affrontato dalla civiltà umana. Da giugno un record continuo. Potremmo scrivere molte cose su allarmi inascoltati, ultime chiamate, ma direi che non conta più: la linea gialla è il presente, possiamo farne ciò che vogliamo. pic.twitter.com/qp0rsVrJja — Ferdinando Cotugno (@FerdinandoC) April 9, 2024

Samantha Burgess, vicedirettrice del Copernicus Climate Service, ha sottolineato l’urgenza di affrontare questa situazione: “Marzo 2024 continua la sequenza di record climatici in calo, sia per la temperatura dell’aria che per quella della superficie dell’oceano. La temperatura media globale è la più alta mai registrata, con un aumento di 1,58 gradi rispetto ai livelli preindustriali negli ultimi 12 mesi. È essenziale ridurre rapidamente le emissioni di gas serra per fermare ulteriori aumenti di temperatura”.

L’estensione del ghiaccio marino artico ha raggiunto il suo massimo annuale a marzo, con un valore mensile leggermente inferiore alla media, segnando la più alta estensione di marzo dal 2013. Come a gennaio e febbraio, le anomalie della concentrazione del ghiaccio marino erano miste in tutto l’Oceano Artico. Le concentrazioni sono rimaste al di sopra della media nel Mare di Groenlandia, una caratteristica persistente da ottobre. L’estensione del ghiaccio marino antartico è stata del 20% inferiore alla media, la sesta estensione più bassa di marzo nel record dei dati satellitari, continuando una serie di grandi anomalie negative osservate dal 2017. Come a febbraio, le concentrazioni di ghiaccio marino erano inferiori alla media nel Mare di Weddell settentrionale e nel settore del Mare di Ross-Amundsen.

Nel marzo 2024 il clima è stato più umido della media nella maggior parte dell’Europa occidentale, con temporali che hanno causato forti piogge sulla penisola iberica e sulla Francia meridionale. Il clima è stato più umido della media anche nelle regioni della Scandinavia e della Russia nordoccidentale. Il resto dell’Europa è stato prevalentemente più secco della media, con precipitazioni nettamente inferiori alla media sulla Norvegia nordoccidentale. Nel marzo 2024 il clima è stato più umido della media nelle regioni del Nord America, in tutta l’Asia centrale, in Giappone, in gran parte della penisola arabica, in Madagascar e in alcune parti del Sud America. L’Australia ha vissuto un mese eccezionalmente piovoso. Condizioni più secche della media si sono stabilite in alcune parti degli Stati Uniti centrali, Canada occidentale e Messico settentrionale, regioni dell’Asia centrale e della Cina e nell’Australia sud-orientale, gran parte dell’Africa meridionale e del Sud America