Meteo BARI prossimi giorni Mercoledì 10 – Venerdì 12 Aprile

PREVISIONI METEO

Meteo per Mercoledì, 10 Aprile 2024

La giornata di Mercoledì sarà caratterizzata da un cielo coperto per gran parte della mattinata, con una leggera diminuzione delle nuvole verso le ore 10:00 quando si avranno delle nubi sparse. Nel pomeriggio, il cielo si diraderà sempre di più fino a diventare sereno verso le ore 15:00. Le temperature oscilleranno tra i 15.8°C e i 21.8°C con un’umidità compresa tra il 38% e il 58%.

Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 1 km/h e 21 km/h proveniente prevalentemente da direzione Nord-Nordovest e Ovest-Nordovest.

Meteo per Giovedì, 11 Aprile 2024

Nella giornata di Giovedì, il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma verso le ore 02:00 inizieranno ad apparire delle nubi sparse che nel corso della mattinata si concentreranno sempre di più fino a portare ad un cielo coperto verso le ore 08:00. Durante il pomeriggio, le nuvole si diraderanno progressivamente fino a lasciare spazio ad un cielo poco nuvoloso intorno alle 14:00. Le temperature varieranno tra i 15.1°C e i 20.6°C, con un’umidità compresa tra il 51% e il 74%.

Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 1 km/h e 22 km/h proveniente principalmente da direzione Ovest e Nordovest.

Meteo per Venerdì, 12 Aprile 2024

Venerdì si presenterà con un cielo poco nuvoloso durante l’intera giornata. Le temperature varieranno tra i 15.2°C e i 21.2°C con un’umidità compresa tra il 53% e il 79%. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 0 km/h e 16 km/h proveniente principalmente da direzione Ovest e Nordovest.

In conclusione, i prossimi giorni a Bari si presenteranno con una variazione delle condizioni meteorologiche, passando da una copertura nuvolosa ad un cielo sereno, con temperature in aumento e venti moderati provenienti prevalentemente da direzione Nord e Ovest. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.