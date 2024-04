Meteo Bologna prossimi giorni Mercoledì 10 – Venerdì 12 Aprile

Previsioni Meteo Bologna prossimi giorni 10 Aprile – 12 Aprile: maltempo seguito da sereno

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bologna indicano un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche. Mercoledì 10 Aprile, è prevista la presenza di precipitazioni, con piogge deboli in gran parte della giornata. La temperatura varierà tra i 11.7°C e i 14°C, con un’umidità che oscillerà tra il 79% e il 94%. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra i 6 e i 14 km/h, proveniente prevalentemente da direzione Ovest-Nord-Ovest.

Dettagli Meteo Mercoledì, 10 Aprile 2024

Le piogge deboli inizieranno a mezzanotte, con una temperatura di 13.6°C e un’umidità del 93%. Durante la mattina, le precipitazioni continueranno, con un picco di 13.8°C attorno alle ore 13:00, seguito da una diminuzione durante il pomeriggio. Il vento soffierà maggiormente durante la mattinata, con una velocità di 14 km/h proveniente da Ovest. Le piogge si attenueranno gradualmente nel tardo pomeriggio e in serata, con una temperatura di 11.7°C e un’umidità del 92% intorno a mezzanotte.

Dettagli Meteo Giovedì, 11 Aprile 2024

Giovedì, le condizioni meteorologiche miglioreranno notevolmente, con nubi sparse e cieli parzialmente nuvolosi durante la notte. La temperatura oscillerà tra i 11.5°C e i 20.2°C, con un’umidità che varierà tra il 56% e il 92%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 6 e i 12 km/h, proveniente prevalentemente da direzione Ovest-Nord-Ovest.

Dettagli Meteo Venerdì, 12 Aprile 2024

Venerdì sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili e serene, con cieli completamente sereni per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 10.3°C e i 23.3°C, con un’umidità che varierà tra il 58% e il 92%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 e 8 km/h, proveniente prevalentemente da direzione Nord-Nordest.

In conclusione, dopo il maltempo di mercoledì, giovedì e venerdì sono previsti cieli sereni e temperature in aumento, offrendo una tregua dalle precipitazioni e condizioni più piacevoli per le attività all’aperto.