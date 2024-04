Meteo Brescia prossimi giorni Mercoledì 10 – Venerdì 12 Aprile

Meteo Brescia prossimi giorni 10 Aprile – 12 Aprile:

Il meteo per Mercoledì 10 Aprile prevede precipitazioni continue per gran parte della giornata. Dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio, ci sarà pioggia intensa con una velocità del vento che varia tra i 5 e i 10 km/h proveniente principalmente dalle direzioni Nord, Nord-Ovest e Ovest. A partire dalle 22:00, il cielo si libererà dalle nuvole e ci sarà sereno con una leggera brezza proveniente dalle direzioni Nord e Nord-Ovest. Le temperature oscilleranno tra i 10.2°C e i 12.9°C, con un’umidità che si attesterà tra l’80% e il 96%.

Meteo per Giovedì, 11 Aprile 2024:

Per Giovedì 11 Aprile, il cielo si presenterà prevalentemente sereno per l’intera giornata. Dalla mezzanotte fino alle prime ore del mattino, il cielo sarà poco nuvoloso con una leggera brezza che soffierà dalle direzioni Nord e Nord-Ovest. Successivamente, il cielo si libererà completamente dalle nuvole, e per il resto della giornata avremo sereno con una leggera brezza proveniente dalle direzioni Sud-Ovest e Ovest. Le temperature aumenteranno gradualmente, partendo da 11.6°C e arrivando a 21°C nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera. L’umidità si manterrà tra il 45% e l’88%, mentre la velocità del vento sarà compresa tra 0 e 8 km/h.

Meteo per Venerdì, 12 Aprile 2024:

Venerdì 12 Aprile si prospetta una giornata con cielo poco nuvoloso o sereno. Dalla mezzanotte fino alle prime ore del mattino, il cielo si presenterà poco nuvoloso, con una leggera brezza proveniente dalle direzioni Nord e Nord-Est. Successivamente, il cielo si libererà completamente dalle nuvole, e per il resto della giornata avremo sereno con una leggera brezza proveniente dalle direzioni Est e Sud-Est. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, oscillando tra i 11.6°C e i 23.5°C, mentre l’umidità si attesterà tra il 52% e l’88%. La velocità del vento oscillerà tra 0 e 9 km/h.

Con queste previsioni, è possibile pianificare al meglio le attività all’aperto e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche dei prossimi giorni a Brescia.