Meteo Campobasso prossimi giorni 10-12 Aprile

Meteo Campobasso prossimi giorni 10 Aprile – 12 Aprile: condizioni variabili con piogge e schiarite.

Mercoledì, 10 Aprile: La giornata inizierà con copertura nuvolosa e umidità intorno al 70-80% fino alle prime ore del mattino. Le nubi inizieranno a diradarsi dalle 9:00, lasciando spazio a schiarite e una riduzione dell’umidità. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 14-15°C con venti provenienti da sud-sudovest con velocità variabili tra i 15 e i 20 km/h. Il cielo si libererà completamente dalle nuvole nel tardo pomeriggio, con una discesa delle temperature e una leggera brezza.

Giovedì, 11 Aprile: La giornata inizierà con una leggera copertura nuvolosa e umidità intorno al 80% con temperature intorno ai 5-6°C. Durante la mattinata si prevedono precipitazioni deboli che aumenteranno in intensità verso mezzogiorno, con una probabilità di pioggia che raggiungerà il 90%. Le temperature massime saranno intorno ai 15-16°C e i venti soffieranno da ovest-nordovest con velocità tra i 5 e i 10 km/h. Nel pomeriggio le piogge si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse e un calo delle temperature.

Venerdì, 12 Aprile: La giornata inizierà con una leggera copertura nuvolosa e umidità intorno all’85-90%. Le temperature minime saranno intorno ai 8-9°C. Durante la mattinata si prevede un cielo parzialmente nuvoloso con una diminuzione dell’umidità e un aumento delle temperature fino a 17-18°C. Nel corso del pomeriggio e della sera il cielo si libererà completamente dalle nuvole, con temperature massime di 20-21°C e venti provenienti da nord-nordest con una velocità che raggiungerà i 10-12 km/h.

In generale, nei prossimi giorni a Campobasso, si prevedono condizioni meteorologiche variabili con precipitazioni concentrate soprattutto nella giornata di giovedì. Le temperature oscilleranno tra i 4 e i 21°C, con umidità che varierà dal 50% all’88%. I venti, invece, provenienti da diverse direzioni, avranno una velocità compresa tra i 3 e i 20 km/h. Sono previste schiarite a partire dal tardo pomeriggio di mercoledì, con un progressivo aumento delle temperature e una diminuzione dell’umidità. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni previste per giovedì, in particolare nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio.